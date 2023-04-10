مطالب عمال مؤسسة المياه على طاولة فياض!

استقبل وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، يرافقه رئيس نقابة مستخدمي وعمال مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان فرنسوا بشعلاني، بحضور رئيس والمدير العام للمؤسسة جان جبران.

وعرض الأسمر الواقع المعيشي المزري للعاملين في قطاع المياه، من جراء الأزمة الاقتصادية المستفحلة وضرورة إيجاد ما أمكن من حلول للتخفيف من معاناتهم.

وأكد بشعلاني وجوب مساهمة الجهات المانحة في تقديم مساعدات مادية وعينية للعاملين في مؤسسات المياه كجزء من الكلفة التشغيلية لهذه المؤسسات، بهدف تأمين خدمة أفضل وتقليص أكلاف الصيانة للمعدات والمنشآت.

وأثنى جبران على المطالب المحقة للنقابة وضرورة إيلاء قطاع المياه الإهتمام اللازم كونه يشكل الركن الأساس للأمن الحياتي والصحي للمواطن.

وقد وعد فياض الحاضرين بالتواصل مع المعنيين لتحقيق مطالب النقابة واستكمال اللقاءات مع كافة رؤساء ومدراء ورؤساء نقابات مؤسسات المياه في لبنان والاتحاد العمالي العام لتوحيد الرؤية المطلبية، نظرًا للدور الأساسي لقطاع المياه وضرورة الحفاظ على استمرارية عمله في هذه الظروف الصعبة.