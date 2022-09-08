مطالب موظّفي أوجيرو.. القرم وكريدية يتوصّلان إلى صيغة جديدة

علمت الـLBCI أن وزير الاتصالات “جوني القرم” عقد اجتماعاً صباح الخميس 8 أيلول، في مكتبه في الوزارة مع مدير عام هيئة أوجيرو “عماد كريدية”، وتوصّلا الى صيغة جديدة بما يخص مطالب موظفي أوجيرو وتطبيق المراسيم الأربعة.

وفي حديث للـLBCI، أكّد الوزير القرم أنه متفائل لناحية إيجاد حل لإضراب موظفي أوجيرو اليوم، الذي سيكون محور اجتماع اللجنة الوزارية بعد ظهر اليوم.

يُذكر أنه سيُعقد بعد قليل اجتماع بين كريدية ونقابة موظفي أوجيرو في بئر حسن.

وفي وقت سابق، أشار القرم الى أن “آخر اقتراح كان تأمين المبلغ المطلوب وهو 128 مليار ليرة لموظفي “أوجيرو”، ولكن عن طريق مساعدة اجتماعية وليس من صلب الراتب وهو ما رفضه الموظفون”.

وشدّد القرم في حديث لـ”صوت كل لبنان” على “أنني سأسعى بكلّ جهد لإيجاد حلّ لأن الموضوع لم يعد يحتمل، فكلفة استمرار الإضراب على البلد أكبر من كلفة إيجاد الحلّ”.