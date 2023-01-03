الثلاثاء 10 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 3 يناير 2023 |
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"مطالب نقابية" من خبراء المحاسبة إلى مجلس النواب

منذ 4 دقائق
وفد من نقابة خبراء المحاسبة المجازين مع النائب آلان عون

وفد من نقابة خبراء المحاسبة المجازين مع النائب آلان عون

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زار وفد من نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان، برئاسة النقيب عفيف شرارة، وعضوية نائب النقيب مروان أبو زيان وأمين الخزينة جمال المدهون وعضو مجلس النقابة ألفرد نعمة ورئيس لجنة الإعلام أحمد بهجة ومحامي النقابة يوسف سلامة، بزيارة مجلس النواب، حيث التقى أمين سر المجلس النائب آلان عون. وتم البحث في شؤون برلمانية تهم النقابة.

هذا وعرض النقيب شرارة والوفد المرافق، وفق بيان للنقابة، أمام النائب عون لـ”بعض المطالب النقابية أولها إقرار قانون بتحصيل رسم طابع لصندوق التقاعد في النقابة، وكذلك دعوة النقابة إلى حضور جلسات اللجان النيابية ذات الصلة بالجوانب المالية والاقتصادية لا سيما عند نقاش مشاريع الموازنات العامة في لجنة المال والموازنة أو مشاريع القوانين ذات الصلة في لجنة الإدارة والعدل واللجان المشتركة”.

فيما أبدى عون حرصه على “متابعة ما طرحه وفد النقابة، لا سيما الملاحظات التقنية الجوهرية على بعض الشوائب المطروحة للبحث في مشروع موازنة العام 2023”.

ختامًا، شكر الوفد النائب عون على اهتمامه، مؤكداً “استعداد النقابة للتعاون الدائم والتكامل مع المجلس في دراسة مشاريع القوانين قبل إقرارها لما فيه مصلحة لبنان واللّبنانيين”.

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