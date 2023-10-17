"مطبخ تشريعيّ" جديد.. وبرّي: أمامنا فرصة لانتخاب رئيس هل نتلقّفها؟

لم تغب أجواء الوضع الجنوبي الدراماتيكي عن جلسة مجلس النواب التي خصصت لانتخاب أعضاء هيئة مكتب المجلس ورؤساء اللجان النيابية، بل حضرت في صلبها، من خلال مطالبة عدد من نواب المعارضة لا سيما من حزب الكتائب بمناقشة تطورات الوضع في الجنوب، وإصدار توصيات بشأنها، إلا أنّ الرئيس نبيه بري رفض وأعلن جهوزيته لعقد جلسة خاصة بذلك.

ولاحقًا وأثناء لقائه رؤساء اللجان النيابية والمقررين، أعلن بري أنه “أمام ما يجري في المنطقة وتصاعد العدوان الإسرائيلي على فلسطين وغزة ولبنان، نحن أمام فرصة لانتخاب رئيس للجمهورية فهل نتلقفها”؟

في حصيلة الجلسة التي أعاد النواب خلالها انتخاب مطبخهم التشريعي، فازت لجنة الأشغال ولجنة الخارجية بالتزكية.

كما جدد مجلس النواب للجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان بالتزكية من دون أي تغيير في أعضاء اللجنة. وجدد أيضًا للجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة برئاسة النائب فريد البستاني بالتزكية، مع تغيير في أعضاء اللجنة حيث استقال النائب ميشال الضاهر من العضوية، وتم انتخاب النائب وضاح الصادق كعضو في اللجنة. كذلك تم اختيار النائبة حليمة قعقور لِعضوية لجنة التربية، بعد انسحاب النائب غسان سكاف، فيما فاز النائب جميل عبود بعضوية لجنة الأشغال العامة والنقل، كما فاز النائب حيدر ناصر بعضوية لجنة الشؤون الخارجية، وأيضًا تم التجديد للنائب ميشال موسى والنائب هاغوب بقرادونيان كمفوضين للهيئة العامة.

وفاز بالتزكية المفوضون الثلاثة وهم النواب: ميشال موسى، عبد الكريم كبارة وآغوب بقرادونيان.

لائحة باللجان النيابية:

– لجنة المال والموازنة: ابراهيم كنعان رئيسًا، علي فياض مقررًا، آلان عون، إيهاب مطر، أيوب حميد، جان طالوزيان، جهاد الصمد، حسن فضل الله، راجي السعد، سليم عون، عدنان طرابلسي، علي حسن خليل، غادة أيوب، غازي زعيتر، غسان حاصباني، فؤاد مخزومي وميشال معوض (بالتزكية).

– لجنة الإدارة والعدل: جورج عدوان رئيسًا، جورج عطالله مقررًا، ابراهيم كنعان، أسامة سعد، أشرف بيضون، بلال عبدالله، جورج عقيص، حسن عز الدين، حسين الحاج حسن، علي حسن خليل، علي خريس، عماد الحوت، غادة أيوب، غازي زعيتر، قبلان قبلان، مروان حمادة ونديم الجميل.

– لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين: فادي علامة رئيسًا، آغوب بقرادونيان مقررًا، ابراهيم الموسوي، الياس اسطفان، الياس الخوري، بيار بو عاصي، حيدر ناصر، سليم الصايغ، علي عسيران، علي عمار، عناية عز الدين، ميشال الدويهي، ناصر جابر، ندى البستاني، نعمة افرام ووائل أبو فاعور (أعضاء).

– لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه: سجيع عطية رئيسًا، محمد خواجة مقررًا، ابراهيم منيمنة، أحمد الخير، أديب عبد المسيح، انطوان حبشي، حسين الحاج حسن، حسين جشي، سليم عون، طه ناجي، عبد الكريم كبارة، جميل عبود، فؤاد مخزومي، فيصل الصايغ، ملحم طوق، نبيل بدر، ندى البستاني (اعضاء).

– لجنة التربية والتعليم العالي والثقافة: حسن مراد رئيسًا، إدغار طرابلسي مقررًا، أسامة سعد، أسعد درغام، أشرف بيضون، انطوان حبشي، إيهاب حمادة، بلال حشيمي، سليم الصايغ، علي خريس، علي فياض وحليمة قعقور (أعضاء).

– لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية: بلال عبدالله رئيسًا، سامر التوم مقررًا، الياس جرادة، أمين شري، شربل مسعد، عبد الرحمن البزري، علي المقداد، عناية عز الدين، غسان حاصباني، غسان سكاف، فادي علامة وميشال موسى (أعضاء).

– لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات: جهاد الصمد رئيسًا، أسعد درغام مقررًا، أحمد الخير، آلان عون، جان طالوزيان، حسن مراد، رائد برو، سامي الجميل، عبد الكريم كبارة، علي عسيران، علي عمار، زياد حواط، قاسم هاشم، محمد خواجة، محمد يحيى، ميشال المر ووائل ابو فاعور (أعضاء).

– لجنة شؤون المهجرين: آغوب بقرادونيان رئيسًا، حسين جشي مقررًا، أحمد رستم، إدغار طرابلسي، جهاد بقرادوني، سجيع عطية، سعيد الأسمر، كميل شمعون، مارك ضو، نبيل بدر، هادي ابو الحسن وياسين ياسين (أعضاء).

– لجنة الزراعة والسياحة: أيوب حميد رئيسًا، أديب عبد المسيح مقررًا، الياس جرادة، جورج عقيص، جيمي جبور، رامي ابو حمدان، شربل مارون، شوقي الدكاش، عبد العزيز الصمد، ملحم الحجيري، هادي ابو الحسن ووليد البعريني (أعضاء).

– لجنة البيئة: غياث يزبك رئيسًا، قاسم هاشم مقررًا، إيهاب حمادة، راجي السعد، سيمون أبي رميا، عدنان طرابلسي، غسان عطاالله، نجاة عون، نزيه متى، ملحم الحجيري، هاني قبيسي ووليد البعريني (أعضاء).

– لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط: فريد البستاني رئيسًا، ناصر جابر مقررًا، أمين شري، حسن عز الدين، رازي الحاج، طوني فرنجية، فيصل الصايغ، محمد سليمان، ملحم طوق، وضاح الصادق، نقولا صحناوي وهاغوب ترزيان (أعضاء).

لجنة الإعلام والاتصالات: ابراهيم الموسوي رئيسًا، ياسين ياسين مقررًا، بوليت يعقوبيان، جيمي جبور، رامي ابو حمدان، سعيد الاسمر، سيزار أبي خليل، غياث يزبك، قبلان قبلان، مروان حمادة، محمد سليمان ونقولا صحناوي (أعضاء).

– لجنة الشباب والرياضة: سيمون أبي رميا رئيسًا، رائد برو مقررًا، الياس اسطفان، الياس حنكش، بيار بو عاصي، جهاد بقرادوني، رازي الحاج، شربل مارون، غسان عطاالله، هاغوب ترزيان، وضاح الصادق وينال صلح (أعضاء).

– لجنة حقوق الإنسان: ميشال موسى رئيسًا، نزيه متى مقررًا، ابراهيم الموسوي، أسعد درغام، جورج عقيص، حسن عز الدين، سيمون أبي رميا، شربل مسعد، علي المقداد، قاسم هاشم، ملحم خلف وميشال الدويهي (أعضاء).

– لجنة المرأة والطفل: عناية عز الدين رئيسًا، عدنان طرابلسي مقررًا، ابراهيم الموسوي، أديب عبد المسيح، انطوان حبشي، سامر التوم، سليم الصايغ، سينتيا زرازير، علي خريس، علي عسيران، قاسم هاشم وندى البستاني.

– لجنة تكنولوجيا المعلومات: طوني فرنجية رئيسًا، الياس حنكش مقررًا، أشرف بيضون، رازي الحاج، رامي ابو حمدان، سعيد الاسمر، فريد الخازن، نقولا صحناوي وينال صلح (أعضاء).