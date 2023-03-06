الأثنين 14 شعبان 1444 ﻫ - 6 مارس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مطر: التعطيل ليس ممارسة ديموقراطية في مرحلة كارثية يمر فيها لبنان

منذ 4 دقائق
النائب إيهاب مطر

النائب إيهاب مطر

A A A
طباعة المقال

صدر عن المكتب الإعلامي للنائب إيهاب مطر البيان الآتي:

تكثر هذه الأيام “بوانتاجات” النصاب حضوراً وغياباً بشأن جلسات انتخاب رئاسة الجمهورية، لذا يود المكتب الإعلامي أن يوضح التالي:

“إن موقف النائب إيهاب مطر ثابت مع مواصفات مرشحه للرئاسة ميشال معوض من منطلقات سيادية أولا وأخيرا ويتشارك معه ومع زملاء في المجلس الموقف في أي خطوة توافقية لمصلحة لبنان واللبنانيين.

النائب مطر يشارك في جلسات الانتخاب بغض النظر عن حسابات الربح والخسارة من منطلق أن التعطيل ليس ممارسة ديموقراطية في تقديره، خصوصا في مرحلة كارثية يمر فيها لبنان”.

    المزيد من أخبار لبنان

    الصيدليات
    تفاوت في الأسعار بين الصيدليات... والسبب؟
    سوبرماركت
    إقفال سوبرماركت في عين الدلب بالشمع الأحمر
    الدفاع المدني
    الدفاع المدني: 50 مهمة في الـ24 ساعة الماضية

    الأكثر قراءة

    لحظة قيام سيارة بصدم فتاتَيْن
    بالفيديو.. مشهد مروّع للحظة صدم فتاتَيْن في بعلبك
    وادي جهنم في عكار
    هلع في عكار.. "أصوات غريبة" تخرج من الصخور وخشية من زلزال آت!
    حزب الله
    تطورات "بالغة الخطورة".. واستدعاء لـ "حزب الله" إلى موسكو!