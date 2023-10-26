الجمعة 12 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 27 أكتوبر 2023 |
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مطر: لا كهرباء ولا ماء.. هذا الحصار ليس في غزة إنما في طرابلس!

منذ 24 ساعة
النائب إيهاب مطر

النائب إيهاب مطر

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كتب النائب إيهاب مطر عبر منصة “أكس”: “لا كهرباء.. لا ماء.. لا خدمات، هذا الحصار ليس في غزة فقط، إنما في طرابلس، ويأتي نتيجة سياسات عقيمة طيلة العقود الماضية لم تضع حلولًا لأي مشكلة ولم تقدم أي إنماء، فألا يكفي هذه المدينة المزيد من الحرمان والبؤس”؟

أضاف: “تواصلت مع المعنيين لاستيضاح مشكلة حرمان طرابلس من المياه، فتبين أن هناك كباشًا بين شركة كهرباء قاديشا ومؤسسة المياه في طرابلس والكورة لدفع المستحقات، فكان المواطن كبش محرقة وتحولت المدينة إلى عطشى أيضًا”.

وتابع: “سأتابع هذه القضية وسأجري المزيد من الاتصالات واللقاءات على أمل أن تحل هذه المشكلة في أقرب وقت، وألا تكون على حساب المواطن أو تحميله زيادة كبيرة في الرسوم”.

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