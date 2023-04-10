مطر: لوضع خلافاتنا جانبًا والبحث في الأمور التي تجمعنا

شدد النائب إيهاب مطر على أنّ “الكل يعلم أن العائلة هي الأساس، بغض النظر عن مرتبة أو منصب أو التحصيل العلمي والعمر لأي شخص فيها، ومن الطبيعي جدًا حصول بعض الاختلافات والتباينات في الرأي بين الناس، ولكن ليس من المسموح أن يحصل خلاف بين أفراد العائلة مهما كانت المسافات بعيدة، ومع وجود أي اختلاف في الرأي، لا يجب أن يؤدي إلى الخلاف الذي قد يتحول بدوره إلى جفاء وكراهية”.

ودعا مطر خلال إفطار أقيم في الميناء – طرابلس، الجميع إلى “أهمية التمسك بصلة الرحم والعائلة”، معتبرًا أن أي “شخص مسؤول عن تقريب وجهات النظر بينه وبين الآخر، حتى ولو كان يعلم أنّ الآخر لديه رأي مختلف عنه، فنحن نتقبل آراء كل الناس ونضع خلافاتنا جانبًا وكذلك الاختلافات، لنبحث في الأمور التي تجمعنا”.