السبت 6 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 21 أكتوبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مطلوب بجرم قتل أوقفته شعبة المعلومات بكمين محكم في برج البراجنة

منذ 37 دقيقة
توقيف - تعبيرية

توقيف - تعبيرية

A A A
طباعة المقال

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، البلاغ الآتي:

في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة المطلوبين في مختلف المناطق، كُلّفت القطعات المختصة في شعبة المعلومات تكثيف جهودها الاستعلامية والتقنية لتحديد أماكن تواجدهم تمهيدًا لتوقيفهم.

بنتيجة الاستقصاءات والتحريات التي قامت بها الشعبة، توصّلت إلى تحديد مكان تواجد أحد المطلوبين للقضاء، ويدعى:
ن. ط. (مواليد عام ۱۹۸۷، لبناني) بحقه خلاصة حكم بجرم قتل.

بعد عملية مراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من رصده على متن دراجة آلية لون أسود في محلة برج البراجنة، حيث عملت على توقيفه وضبط الدراجة.

بتفتيشه، تم ضبط مبلغ /1،225،000/ ل.ل.، و/110/ دولار أميركي. وبالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه، بالإضافة إلى إقدامه بتاريخ سابق على سرقة دراجة آلية من محلة الضاحية.

أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء.

    المزيد من أخبار لبنان

    الحدود اللبنانية الجنوبية
    ليل ساخن في قرى القطاع الغربي تخلله قصف وإطلاق قنابل مضيئة
    الطقس
    إليكم تفاصيل الطقس في الأيام المقبلة
    المبنى المنهار في المنصورية
    انتهاء عمليات البحث والإنقاذ في مبنى المنصورية

    الأكثر قراءة

    الحرس الثوري الإيراني
    ما الذي يمنع إيران من فتح جبهة مع إسرائيل؟
    تظاهرة في مصر تضامناً مع غزة
    طوفان الأقصى
    فيديو.. متظاهرون في مصر يوجهون رسالة لـ حسن نصرالله!
    عناصر من كتائب عز الدين القسام التابعة لحركة حماس
    طوفان الأقصى
    خبير عسكري يكشف أوراق كتائب القسام "الرابحة" في المرحلة المقبلة