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مطلوب بموجب 10 ملاحقات قضائية في قبضة الأمن

منذ دقيقة واحدة
توقيف

موقوف

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صدر عـن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامـة البلاغ التالي:

في إطار المتابعة التي تقوم بها مفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدرك الإقليمي لمكافحة الجرائم وملاحقة المطلوبين وتوقيفهم.

بتاريخ 13-6-2022، توافرت معلومات لهذه المفرزة عن انتقال أحد المطلوبين للقضاء من بلدة بريتال الى زحلة.

على الفور، وبعد عملية رصد ومراقبة، ألقت عناصر مفرزة استقصاء البقاع -من خلال كمين محكم- القبض عليه في محلة المدينة الصناعية / زحلة، ويدعى:

ب. إ. (مواليد عام 1975، لبناني)
يوجد بحقه /10/ ملاحقات قضائية بجرم تجارة مخدرات.

بتفتيشه، ضبطت بحوزته بيان قيد إفرادي عائد لشقيقه يستخدمه في تنقلاته.

باستماعه، أنكر في بادئ الأمر هويته الحقيقية، ليعود ويعترف بها.

سلم الموقوف الى القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقه، بناء على إشارة القضاء المختصّ.

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