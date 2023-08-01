الثلاثاء 14 محرم 1445 ﻫ - 1 أغسطس 2023 |
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مطلوب خطِر بجرائم مختلفة.. في قبضة الأمن

منذ 5 دقائق
توقيف - تعبيرية

توقيف - تعبيرية

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أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي – شعبة العلاقات العامّة البلاغ الآتي:

في إطار المتابعة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الداخلي لملاحقة المطلوبين للقضاء وتوقيفهم وتنفيذ المذكّرات العدلية بحقّهم.

ونتيجة لعمليات الرّصد والتعقّب، نفذّت قوّة من مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدّرك الإقليمي خطّة محكمة بغية توقيف أحد المطلوبين للقضاء وهو خطِر وشديد الحذر في تنقلاته، فأطبقت عليه في بلدة رب الثلاثين – مرجعيون وتمكّنت من توقيفه، ويُدعى:

ع. هـــ. (مواليد عام 1996، لبناني)
يوجد بحقّه مذكّرات توقيف بجرائم تأليف عصابة، تهديد بالقتل، سرقة سيارات ومنازل وتجارة أسلحة.

سُلِّم إلى القطعة المعنيّة لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختص.

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