مطلوب للقضاء بعدة جرائم في قبضة الأمن

صدر عن المديرية العـامة لقوى الامـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة ‏البلاغ التالي:‏

بتاريخ 16/10/2021، ونتيجة المتابعة الميدانية الحثيثة وعمليات ‏والرصد والتعقب، أوقفت دورية من مفرزة النبطية القضائية في وحدة ‏الشرطة القضائية بمؤازرة من مفرزة الضاحية القضائية في محلة ‏الصفير – الضاحية الجنوبية، المدعو‎:‎

أ. م. (من مواليد عام 1976، لبناني)‏

بجرم تهديد وابتزاز‎.‎

وتبين أنه مطلوب للقضاء بـموجب /15/ ملاحقة قضائية بجرائم: تزوير، ‏سرقة، احتيال، إساءة أمانة، استعمال مزوّر‎.‎

أودع الموقوف القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقه، والتحقيق ‏جارٍ بإشراف القضاء المختص‎.‎