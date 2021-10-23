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مطلوب للقضاء بعدة جرائم في قبضة الأمن

23 - أكتوبر - 2021
توقيف

موقوف

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صدر عن المديرية العـامة لقوى الامـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة ‏البلاغ التالي:‏

بتاريخ 16/10/2021، ونتيجة المتابعة الميدانية الحثيثة وعمليات ‏والرصد والتعقب، أوقفت دورية من مفرزة النبطية القضائية في وحدة ‏الشرطة القضائية بمؤازرة من مفرزة الضاحية القضائية في محلة ‏الصفير – الضاحية الجنوبية، المدعو‎:‎

أ. م. (من مواليد عام 1976، لبناني)‏
بجرم تهديد وابتزاز‎.‎

وتبين أنه مطلوب للقضاء بـموجب /15/ ملاحقة قضائية بجرائم: تزوير، ‏سرقة، احتيال، إساءة أمانة، استعمال مزوّر‎.‎

أودع الموقوف القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقه، والتحقيق ‏جارٍ بإشراف القضاء المختص‎.‎

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