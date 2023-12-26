معالم الرئاسة والحلّ جنوبًا.. بانتظار تبلور المشهد الإقليمي!

أشار الوزير السابق فارس بويز إلى أنّ “ما أملى العودة الإسرائيلية إلى المطالبة بتطبيق القرار 1701 هو فشل نتنياهو وحكومته في تحقيق انتصار في حربه على غزة، كما في دفع الفلسطينيين باتجاه الأراضي المصرية والأردنية. باعتبار أن لا نهاية للحرب من دون تحقيق نصر سياسي”.

وأضاف لـ”المركزية”: “من هذا المنطلق تحاول إسرائيل إرغام لبنان على تطبيق القرار ودفع حزب الله إلى شمال الليطاني لطمأنة المستوطنين في الشمال وحملهم على العودة إلى منازلهم. لذا كان الطرح الأميركي عبر الموفد الرئاسي هوكشتاين بتسوية النقاط الحدودية الخلافية وانسحاب إسرائيل من باقي الأراضي المحتلة. إضافة إلى التسريبات الفرنسية حول تعديل القرار وتطويره وإمكان الوصول إلى حل لوقف نهائي للأعمال العسكرية بين لبنان وإسرائيل. بالطبع حزب الله المعني الأول لم يعط جوابًا واشترط وقف الحرب على غزة قبل البحث في أي أمر آخر”.

بويز تابع: “أعتقد أن لا شيء جديدًا في المشهدية الراهنة في لبنان والمنطقة قبل وقف الحرب وتبلور صورة المرحلة المقبلة والحل الذي معه سترتسم معالم الرئاسة في لبنان والرئيس القادر على محاكاة المشهدية الاقليمية الجديدة”.