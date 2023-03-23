معايدات وتمنيات بحلول شهر رمضان المبارك

بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، توجّه عدد من السياسيين إلى اللبنانيين بالمعايدة والتمنيات بظروف أفضل.

فقد غرّد رئيس المجلس التنفيذي لـ”مشروع وطن الإنسان” النائب نعمة افرام عبر “تويتر”، قائلًا: “كلّ التمنّيات برمضان فضيل كريم يحلّ على شعبنا فيعضده في هذه الأيام العصيبة، وعلى وطننا فيصلح من أحواله، ويمنّ عليه برئيس يعيد انتظام عمل المؤسّسات الدستوريّة والشروع بالإنقاذ. والله سميع مجيب”.

فيما تقدّم النائب فريد هيكل الخازن عبر “تويتر”، “بحلول شهر رمضان المبارك شهر الخير والرحمة والغفران، من اللبنانيين عمومًا والمسلمين خصوصاً بخالص التهاني، والدعوات لله بأن يكون هذا الشهر الكريم فرصة حقيقية للخروج من الأزمة الصعبة التي تعصف بالبلاد. كل عام وأنتم بألف خير”.

بدوره، غرّد عضو تكتل “لبنان القوي” النائب سيمون أبي رميا عبر حسابه على “تويتر”: “إنه شهر الصوم والزكاة. شهر العودة إلى الله. شهر التلاقي جمع هذا العام السنة والشيعة وتقاطع مع صيام المسيحيين. علّ هذه الصدفة تتكرّس تلاقياً سياسياً بين مختلف الطوائف في لبنان فينهض الوطن من الأزمات التي تحاصره. رمضان كريم”.

من جهته، غرد النائب أحمد الخير عبر حسابه على “تويتر”: “مع حلول شهر رمضان الكريم، نسأل الله – عز وجل – أن تُفرج أحوال اللبنانيين، وأن يعيده علينا وعلى أمتنا العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات. كل رمضان وأنتم بألف خير”.

كما قال النائب سعيد الأسمر في تغريدة: “مع حلول شهر رمضان الفضيل وتقاطعه هذا العام مع الصيام عند المسيحيين، نتمنى من هذه البركة المزدوجة أن تخلص بانتخاب رئيس للجمهورية سيادي إصلاحي يعيد انتظام المؤسسات الدستورية وأن ينعم اللبنانيون بحياة ووطن يليقان بهم”.