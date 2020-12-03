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معدلات كورونا كما السابق.. 1520 إصابة جديدة و 12 حالة وفاة

منذ ساعة واحدة
تسجيل إصابات جديدة بكورونا في لبنان

تسجيل إصابات جديدة بكورونا في لبنان

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أعلنت ​وزارة الصحة العامة​ عن تسجيل 1520 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد “​كوفيد 19​” منهم 1500 حالة تعود لمحليين و20 لوافدين، توازياً مع تسجيل 12 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.

ولفتت الوزارة، في تقريرها اليومي حول مستجدات “كوفيد 19″، إلى أن عدد ​الإصابات​ الإجمالي ارتفع في البلاد إلى 132776 حالة، في وقت وصل عدد ​ضحايا​ الوباء الإجمالي إلى 1067 حالة وفاة.

كما أوضحت أن هناك 968 حالة استشفاء، 370 حالة في العناية المركزة، بينما هناك 148 حالة على أجهزة ​التنفس​ الإصطناعي.

تجدر الإشارة الى أن عدد الفحوص المخبرية بلغ 14192.

 

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