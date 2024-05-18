السبت 10 ذو القعدة 1445 ﻫ - 18 مايو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

معركة "ليّ الأذرع" تحتدم جنوباً

منذ ساعتين
الحدود اللبنانية الجنوبية

الحدود اللبنانية الجنوبية

A A A
طباعة المقال

قالت مصادر معنية أن ما يجري في جنوب لبنان، هو عملية “ليّ أذرع، من غزة الى الجنوب إلى سائر الجبهات في ظرف دخلت فيه حرب غزة مرحلة الحسم، سلباً أو ايجاباً، في ضوء الفشل الذريع لجيش الاحتلال والمأزق المتفاقم داخل الكابينت”.

وربطت مصادر دبلوماسية بين تطوّر الوضع الجنوبي، كوضع هو أقرب إلى الحرب من المناوشات، وبالتالي فصل لبنان التقاط الفرصة، وعدم الإنتظار، بعدما بات البقاع بعد الجنوب مستباحاً، وان ثمة دعوات معادية وأميركية أيضاً لاستهداف الضاحية الجنوبية – بيروت.

وبحسب مصادر الخماسية فعلى اللبنانيين الاختيار بين الجلوس على طاولة المفاوضات أم لا، لأن بعد حزيران ستكون الدول قد انشغلت بملفاتها.

ولا تستبعد المصادر أن يزور الموفد الرئاسي الفرنسي جان- إيف لودريان طهران، وعرض الموقف المطالب بدعم إنهاء الشغور الرئاسي في لبنان من المسؤولين الإيرانيين.

    المزيد من أخبار لبنان

    الحدود اللبنانية السورية
    العودة الطوعية في جهوزية كاملة.. هل تنتظر موافقة الأمن السوري؟!
    قصف إسرائيلي في الجنوب
    تخوّف من توسّع رقعة المواجهات جنوبًا
    لقاء سفراء دول اللجنة الخماسية بشأن لبنان
    رئاسيًّا: البخاري في مهمّة جديدة

    الأكثر قراءة

    قتلى وجرحى في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي
    غزة تحت النار
    غارات مكثفة على غزة وكمائن المقاومة تحصد المزيد من جنود الاحتلال
    عنصر من شعبة المعلومات
    قتله قرب المسجد وقبل صلاة الجمعة.. والسبب صادم!
    أطفال في مدرسة
    أشهر أسماء الأطفال في إنجلترا وويلز.. النتيجة ستفاجئك!