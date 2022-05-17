باسيل يحوّر الحقائق و”يعلن الإنتصار”: نمدّ يدنا إلى الجميع

متجاهلا الأرقام والحواصل التي أنتجتها العملية الإنتخابية والتي تؤكد انخفاض عدد مقاعد “التيار الوطني الحر” في البرلمان بالإضافة الى انخفاض شعبيته في الشارع المسيحي خصوصا، يصّر رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل على إعلان النصر، وفق تعبيره، مجددا دعوته للحوار مع الجميع.

كلام باسيل جاء خلال مؤتمر صحافي، اليوم الثلاثاء، وقال: “كثيرون كانوا يتوقعون موتنا سياسياً في هذه الانتخابات، وهذا الأمر لم يتحقق”. وأضاف: “الانتخابات بالنسبة لنا وسيلة للعمل أكثر، ونحن مستعدون للعمل مع كل الناس”.

وتابع: “استخلصنا الكثير من العبر من هذه الانتخابات، وانتصارنا ممزوج بحزن على الضحايا ولا سيما ضحايا مرفأ بيروت، وقلق على المستقبل”.

باسيل أكد أنه “لدينا الكتلة والتكتل الأكبر في المجلس النيابي”، مشيراً إلى أنه “مع الانتصار الوهمي الذي أعلنه البعض، أمس الإثنين، شهد سعر الدولار قفزة كبيرة في السوق”.

واعتبر أنّ “التنوع مطلوب ولكن التشظي مرفوض”، مشيراً إلى أنّ “فكرة إلغاء أي أحد هي وهم، ومسألة التكنوقراط مرفوضة، فهناك شرعية شعبية يجب أن نحترمها”.

ورأى باسيل أنّ “اليوم هو ليس وقت مبارزة ومن هو الأقوى، فنحن مجبورون على وضع أيدينا في أيدي بعض من أجل مصلحة لبنان”.

وأقرّ متابعاً: “جرحنا في التيار هو جزين حيث حصل الخطأ بسبب أداء التيار، وبسبب الحصار السياسي الذي واجهناه هناك”، مشيراً إلى أنه “برغم المال السياسي فنحن لا نزال نمثل أكثرية في جزين”.

وجدد رئيس التيار الوطني الحر دعوته إلى الحوار من أجل لبنان، قائلاً: “نمد يدنا إلى الجميع في الداخل والخارج للتعاون”.