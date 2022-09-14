معلومات خاصة بصوت بيروت إنترناشونال حول اقتحام بنك "MED" في عاليه

اقتحم مودع مسلّح مصرف “MED” في منطقة عاليه، وتمكّن من سحب جزء من وديعته البالغة، ومن ثم قام بتسليم نفسه للقوى الأمنية.

وفي معلومات مفصلة خاصة بصوت بيروت إنترناشونال، فإن المواطن رامي شرف الدين دخل إلى بنك ميد وكان يحمل معه سلاح “بومب أكشن”، وطلب من الموظفين الحصول على وديعته.

وبعد إصراره وبحسب المعطيات، فقد قام الموظفون بإعطائه جزءاً من الوديعة، وقدر المبلغ بنحو “30 ألف دولار أمريكي”، وعلى الفور قام رامي بتسليم المبلغ لأخيه، ومن ثم سلم نفسه إلى القوى الأمنية

وكان كل هدفه أن يحصل على المال، ويقوم بتمريره لأخيه ومن ثم يسلم نفسه.

وبحسب المعنيين فإن السلاح الذي كان بحوزة رامي شرف الدين كان للتخويف فقط، وفور انتهاء الاقتحام، أقفل البنك، والتحقيق لايزال جارياً مع رامي شرف الدين، في مخفر عاليه.

أما بالنسبة لقضية سالي حافظ، فبحسب معلومات صوت بيروت إنترناشونال، فقد تم توقيف خطيبها وأخوها في ثكنة الحلو، وذلك في إطار التحقيق حول ما جرى معهم في بنك بلوم بنك في السوديكو، فيما لا يزال عدد من الناشطين معتصمين اما ثكنة الحلو، مطالبين بإطلاق سراح الموقوفين.