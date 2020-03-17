معلومات عن اصابتين جديدتين بكورورنا في طرابلس وعكار

ترددت معلومات حول اصابة ثالثة بفيروس كورونا في محافظة عكار من بلدة ببنين.

وذكرت المعلومات أن المصاب كان أجرى فحوصاته في مستشفى المظلوم في طرابلس والتي اتت ايجابية، ومن ثم تم نقله الى مستشفى رفيق الحريري للنثبت من حالته، حيث تم الحجر عليه بانتظار اتمام الفحوصات. وهو يعمل سائق.

وقد بوشرت كافة الاجراءات التي تتم عادة لاخضاع زوجته وافراد عائلته للحجر المنزلي تمهيدا لظهور نتائج الفحوصات المخبرية .

وافيد بان سيارة اسعاف تابعة للصليب الاحمر اللبناني تعمل الان على اتمام هذه التدابير.

في الوقت الذي بوشرت فيه التحقيقات الروتينية حول الاشخاص الذين كانوا على احتكاك مع المريض،تمهيدا ايضا لاتخاذ الاجراءات الصحية المناسبة.

كما ترددت معلومات ايضاً عن تسجيل طرابلس اليوم اول اصابة في منطقة جبل محسن.

والمصاب، خالص المصاب الاول من عكار والذي يعمل باحدى شركات توزيع الدجاج في بيروت ما ادى لاصابته بالفيروس.

وقد صدرت نتيجة الفيروس ايجاباً اليوم حيث سيتم تحويله الى مستشفى رفيق الحريري في بيروت للحجر.

تزامناً، تم اجراء فحص لشخص ثاني من جبل محسن و يدعى “ح.س.” وهو يعمل ايضاً في نفس الشركة ، وبانتظار ظهور نتيجته غداً.