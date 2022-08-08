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معلومات وصور خاصة... كم عدد الفارين الذين أُلقي القبض عليهم؟

منذ 13 دقيقة
آخر تحديث: 8 - أغسطس - 2022 2:24 مساءً
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بعد متابعة قضية السجناء الفارين من سجن العدلية، أفادت معلومات خاصة لصوت بيروت انترناشونال بأنه أُلقي القبض على حوالي خمسة فارين بحسب المعطيات الاولية، وبالتالي نُقلوا الى قصر العدل.

كما كشفت المصادر الخاصة لموقعنا أن عملية البحث عن باقي الفارين مستمرة، بالاضافة الى ان التحقيقات لا تزال مستمرة مع الموقوفين الذين قُبض عليهم بعد فرارهم الى أماكن مجهولة.

وفي وقت سابق، أعلنت قوى الأمن الداخلي هروب أكثر من 30 موقوفًا من نظارة قصر العدل في بيروت، فجر الأحد 7 آب.

وفي بيان لها، قالت قوى الأمن الداخلي اللبناني : “فجر اليوم، تمكّن 31 موقوفًا من الفرار من النظارة تحت جسر قصر عدل بيروت”.

وأضاف البيان: “أعطيت الأوامر الفورية لتوقيفهم، والتحقيق جار باشراف القضاء المختص”.

وأوضحت قناة “الجديد” أنه “بعد منتصف ليل السبت، هرب 31 موقوفًا من نظارة قصر العدل في بيروت، من جنسيات مختلفة، بينهم لبنانيون وسوريون وأجانب..متهمون وموقوفون بجرائم عادية، معظمها جنح”.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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