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معلّمو المدارس الخاصّة في الشمال: إضراب تحذيريّ.. وخطوات تصعيديّة!

منذ 37 دقيقة
اجتماع الجمعية العمومية في طرابلس

اجتماع الجمعية العمومية في طرابلس

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عقد فرع الشمال لنقابة المعلمين في المدارس الخاصة، جمعية عمومية في ثانوية روضة الفيحاء في طرابلس، بحضور نقيب المعلمين في لبنان نعمة محفوض، نقيب المعلمين في الشمال طوني محفوض وعضو المجلس التنفيذي للنقابة إيهاب نافع.

بعد تلاوة توصية المجلس التنفيذي الداعية لتنفيذ الاضراب التحذيري، صوّت الحضور بالإجماع على الموافقة على التوصية بإعلان الإضراب التحذيري يوم الأربعاء الواقع في 1 شباط المقبل، كما تم تفويض المجلس التنفيذي باتخاذ الخطوات التصعيدية التي يراها مناسبة.

وأكد محفوض أن “المجلس التنفيذي سيتخذ إجراءات تصعيدية في حال لم يتجاوب المسؤولون والقيمون على المدارس الخاصة لمطالب الأستاذة”، لافتاً إلى أن “راتب الأستاذ اليوم لا يساوي سعر صفيحة بنزين أو صفيحتين”، مُحمّلاً “مسؤولية وقف العام الدراسي للمعنيين في الدولة والقيمين على المدارس الخاصة”.

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