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معوض: التعليم حق أساسي للعدالة الاجتماعية والمساواة الجندرية

منذ 42 دقيقة
النائب ميشال معوض

النائب ميشال معوض

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عقدت “مؤسسة رينه معوض”، في “اليوم العالمي للتعليم”، مؤتمرا عن التربية في لبنان، بالشراكة مع صندوق ملالا، وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان والمركز التربوي للبحوث والإنماء.

شارك في المؤتمر الرئيس التنفيذي للمؤسسة النائب ميشال معوض وفريق عمله، مديرة “صندوق ملالا” في لبنان رنا الحجيري، وممثلون عن وزارتي التربية والشؤون الاجتماعية والمجلس الأعلى للطفولة والمركز التربوي للبحوث والإنماء والمنظمات الخيرية ومنظمات المجتمع المدني.

وتحدث معوض فقال: “إن التعليم حق أساسي من حقوق الإنسان ومسؤولية عامة على الجميع، فالنضال من أجل تثبيت هذا الحق أساس من أجل العدالة الاجتماعية والمساواة الجندرية وتأمين شبكات الأمان الاجتماعية للفئات الأكثر تهميشا”.

أضاف: “علينا أن نعطي لكل شاب وفتاة فرصة، والمفتاح الأساسي لهذه الفرصة هو التربية. ولا يمكن تحقيق هذا النضال، إلا من خلال تحقيق السلام”.

وأشار معوض إلى أن “التربية كانت منذ التسعينات في صلب استراتيجية مؤسسة رينه معوض”.

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