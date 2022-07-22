معوض: طريق القدس لن تمرّ من بكركي!

أكد النائب ميشال معوّض من الديمان أن المطران الحاج ليس بحاجة لأن يدافع عنه أحد وبكركي هي الصخرة التي ستظلّ تدافع عن البلد ونحن هنا لندافع عن لبنان السيادة والحرية والدولة وعن استقلالية القضاء وعن الهوية اللبنانية التعددية.

وقال في تصريح: “نحن هنا لتجديد عزيمتنا للمواجهة إلى جانب بكركي وكل الأحرار في لبنان بوجه مشروع هيمنة جديد والمعادلة باتت واضحة إما أن نخضع أو أن نتعرّض لعملية إرهاب فكري وتخوين وفتح ملفات على الطريقة “العضومية”.

وأضاف: “لا تضيعوا بالتفاصيل في ملف المطران الحاج فهو يحقّ له أن يزور رعيته في لبنان والقدس لذلك يذهب علناً إلى القدس ويعود من الناقورة وإذا أي أحد يملك أي قضية قانونية بأن هناك ملف عمالة فليُعطِنا الدليل”.

وتابع: “إذا جهابذة القانون يفهمون فليُفسّروا لنا عن المازوت الإيراني فهل هو قانونيّ؟ أو تحويل الأموال إلى القرض الحسن أو ماذا كانت تفعل القاضية عون خارج إطارها؟ وكيف فتحوا صالون الشرف لاسماعيل هنية؟”.

وأشار إلى أن القضية واضحة وهي محاولة إخضاع بكركي وموقفها السياسي ونحن نعرف تماماً أنّ بكركي إذا غيّرت الآن موقفها من سيادة لبنان أو رئاسة الجمهورية يتغيّر الملفّ كلّه وموقفنا واضح “طريق القدس لن تمرّ في بكركي!”.

ولفت إلى ان القضية التي نواجهها ليست مسيحيّة بل وطنيّة ولكلّ لبناني أقول “نحن لم ننتصر بوجه الاحتلال السوري إلا عندما كنّا سويًّا واليوم المطلوب أن نكون معاً يداً بيد لمواجهة مشروع الهيمنة الإيرانية المتجسد بالمافيا والميليشا”.

وأردف: “نحن هنا لتجديد عزيمتنا للمواجهة إلى جانب بكركي وكل الأحرار في لبنان بوجه مشروع هيمنة جديد والمعادلة باتت واضحة إما ان نخضع أو أن نتعرض لعملية إرهاب فكري وتخوين وفتح ملفات على الطريقة “العضومية”.