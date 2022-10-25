معوض: على لبنان استعادة علاقته مع كل دول العالم

أعلن النائب ميشال معوض أن لبنان يجب أن يستعيد علاقته مع كل دول العالم ولم أطالب بالخروج من المحور الإيراني للدخول إلى المحور الأميركي.

وقال في حديث تلفزيوني: “لا أحد يمكن أن يستخدمني وموقفي من السلاح غير الشرعي لم يتغير واستقلالية قراري هي الأساس”.

وأضاف معوض: “أرفض أي حوار يتخطى ملف رئيس الجمهورية ويكون بديلاً عن الانتخاب في مجلس النواب ولاتفاق الطائف واليوم غير مطروح الحوار على النظام السياسي ولكن لتسهيل انتخاب الرئيس”.

وتابع: “لم يحصل أي تحقيق بشأن إغتيال والدي ولم نتخلى عن القضية ووصلتنا معلومات بأن النظام السوري يقف وراء اغتيال الرئيس”.

وشدد على أنني لا أرفض أي مساعدة إيرانية إذا لم تعارض القوانين والقرارات الدولية.