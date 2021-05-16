معوض: لن نسمح بتأجيل الانتخابات النيابية

رأى رئيس حركة الاستقلال النائب المستقيل ميشال معوّض انّ “المعركة الأساسية التي نخوضها هي كرامة الإنسان في لبنان ومستقبله، وكلبنانيين وعرب وكبشر لا يمكننا ان نبقى صامتين امام العدوان على الشعب الفلسطيني وهذا يؤكد ان اسرائيل دولة استعمارية مجرمة ولا يمكن ان يبقى العالم صامتًا امام سيل الدماء الفلسطينية وهناك تحدّ امام المجتمع الدولي للوقوف الى جانب الكرامة الإنسانية”.

وقال معوّض في حديث لقناة “الجديد”: “لا يمكن الوصول الى الاستقرار في المنطقة من دول حل القضية الفلسطينية ونيل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة. ندعم خيار الشعب الفلسطيني ومن واجب الدول العربية مساندة هذه القضية. ومن المهم جدًا ان تبقى القضية هي فلسطين وألا تتحول الى ورقة لقضايا أخرى”، مضيفا انّ “ثمة مصلحة لبنانية مباشرة بحل القضية الفلسطينية وفشل المشروع التوسعي الاستيطاني الاسرائيلي فنحن ندفع ثمن ذلك ودفعنا ثمنه سابقًا، والمطلوب من لبنان تجنيد طاقاته الدبلوماسية والاعلامية والشعبية لدعم القضية المحقة، وفي الوقت نفسه، دعم القضية الفلسطينية لا يعني التفريط بالسيادة اللبنانية وتحويل لبنان الى ساحة صراع بديلة وإعطاء القرار اللبناني لأي دولة، دعم القضية الفلسطينية يجب ان يكون تحت سقف السيادة اللبنانية”.

وتابع: “لبنان أكثر بلد دفع ثمن الصراع، ولا يمكن لأحد ان يزايد على لبنان في هذا المجال أو “ينظّر” عليه في المواجهة. معنيون بهذه القضية سياسيًا وإنسانيًا لكن لا يمكن ان نكون الارض الوحيدة للمزايدات ولا ورقة في أجندة لا علاقة لها بفلسطين”.

وأردف: “يجب التوفيق في المعادلة بين دعم لبنان ودعم فلسطين مع الانطلاق من المصلحة اللبنانية ومصلحة المواطن اللبناني وعدم إدخاله في لعبة الانقسامات والمزايدات”.

وقال معوّض: “أفتخر ان اكون من مدرسة سياسية لا تحمل على يديها نقطة دم أو متهمة بسرقة فلس من الدولة اللبنانية، لم نكن جزءا من المحاصصة أو الفساد ولم نخض معارك الا من أجل الإصلاح”، مشدّدا على انّه “ثبت ان الإصلاح من داخل المؤسسات في ظل هذه المنظومة التي تجمع الميليشيا والمافيا المتواطئه مع بعضها غير ممكن، ولا إمكانية للتغيير الا بالبناء على ما أنجزته الثورة بخلق رأي عام يحاسب وبناء قوة تغييرية سيادية”.

وأشار الى انّ “الانتخابات الماضية أظهرت أنني نجحت بأصوات حركة الاستقلال، والحركة حصلت على حاصل كامل في الدائرة، وحاولت القيام بمعركة إصلاحية وحافظت على ثوابتي السيادية وتراكمت الاختلافات حتى وصلت الى خلاف، وتحملت مسؤوليتي واستقلت”، مشددا على أنه “لن نسمح كقوى تغييرية بتأجيل الانتخابات النيابية، ونحاول تكوين جبهة سياسية واسعة لفرز الحياة السياسية على اساس طرح سياسي، سيادي، اقتصادي، واجتماعي بديل، واللبناني لن يسمح لأحد أن يأخذ له صوته، سيما وان البديل هو الجوع”.