معوض: "ما فينا نحافظ على قيمة الليرة الّا بالاصلاحات"

غرّد النائب ميشال معوّض عبر حسابه على “تويتر”: “سبق وحذّرنا انّو إبقاء الليرة اللبنانية على الـ 22000 للدولار الواحد كذبة كبيرة لتخفيف نقمة الشعب على المنظومة الفاسدة قبل الانتخابات، وهيدي العمليّة كانت تكلّف مصرف لبنان 500 مليون دولار شهريّا من أموال المودعين. ما فينا نحافظ على قيمة الليرة اللبنانية الّا بالاصلاحات”.

وكان أشار الباحث المالي جهاد الحكيّم، إلى أنّه منذ تخلّف لبنان عن دفع مستحقّات “اليوروبوند” لم يعد هناك سقف لسعر صرف الدولار أمام الليرة.

وأكّد الحكيّم، في حديث إلى “صوت كل لبنان”، أنّ خروج الليرة من التداول هو أمر بعيد المدى، لافتاً إلى أنّ دورها قد يضمحلّ وهناك صعوبة في تطبيق الدولرة. واعتبر أنّه إذا لم يحصل هناك حوكمة رشيدة ووقف للهدر والفساد، فلا يمكن حلّ المشكلة الاقتصادية حتى لو تمكنّا من استخراج الموارد النفطية والغاز.

واستبعد الحكيّم الوصول إلى حلّ جذري، قائلاً: “كانت أمامنا فرص لكننا لم نستغلها والحل ليس في حصول نمو اقتصادي بل في استدامته”.