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معوض: هذه هي المعركة الحقيقيّة وموقفنا مدّ اليد للحلّ

منذ 57 دقيقة
النائب ميشال معوض

النائب ميشال معوض

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أكّد رئيس “حركة الإستقلال” النائب ميشال معوّض أنّ المعركة التي تُخاض “ليست مجرّد معركة رئاسية إنّما معركة استرجاع الدولة وكرامة اللبنانيين”، مضيفا: “موقفنا واضح فنحن لن نسمح بوصول أيّ مرشّح للممانعة إلى الرئاسة وبإمكانهم التهديد “هيدا كلّو ما رح يمشي ما يعذبوا قلبن”.

وأضاف عقب لقائه رئيس حزب “الكتائب اللبنانية” النائب سامي الجميّل أنّ اللقاء في الصيفي كان تنسيقيًّا ويهدف إلى توحيد القوى السيادية والإصلاحية على المعركة السياسية المقبلة.

وشدّد معوّض على ضرورة “العودة إلى الدستور الذي يجمع اللبنانيين والقيام بالإصلاحات البنيوية المطلوبة”، قائلًا: “هذه هي المعركة الحقيقيّة وموقفنا هو مدّ اليد للحلّ وليس لمزيد من الهيمنة والإستقواء والتهديد”.

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