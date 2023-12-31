معوض يأمل أن تكون 2024 سنة استعادة لبنان الذي يُشبهنا

أشار النائب ميشال معوّض عبر منصة “إكس”، إلى أنّ “الأعياد بتجمع. بتجمع العيلة والرفقة والأحباب. نحنا وعم نودّع الـ 2023، منتمنّى تكون الـ 2024 سنة الانتقال من الحروب للاستقرار والسلام، ومن اليأس للرجاء، ومن الركود للازدهار”.

معوض أضاف: “ولو قدّ ما عملوا فينا وبوطننا لبنان، ما رح يخطفوا منا الإرادة والأمل بمستقبل أحلى. من عيلتي الصغيرة لكل واحد ووحدة منكن، إن شاء الله تكون سنة 2024 سنة خير وازدهار وسلام، وسنة استعادة لبنان يللي بيشبهنا”!

الأعياد بتجمع. بتجمع العيلة والرفقة والأحباب. نحنا وعم نودّع ال2023، منتمنّى تكون ال2024 سنة الانتقال من الحروب للاستقرار والسلام، ومن اليأس للرجاء، ومن الركود للازدهار. ولو قدّ ما عملوا فينا وبوطننا لبنان، ما رح يخطفوا منا الإرادة والأمل بمستقبل أحلى.

من عيلتي الصغيرة لكل واحد… pic.twitter.com/xLQgCx5uDB — Michel Moawad (@michelmoawad) December 31, 2023