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معوض يأمل أن تكون 2024 سنة استعادة لبنان الذي يُشبهنا

منذ 11 دقيقة
النائب ميشال معوض

النائب ميشال معوض

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أشار النائب ميشال معوّض عبر منصة “إكس”، إلى أنّ “الأعياد بتجمع. بتجمع العيلة والرفقة والأحباب. نحنا وعم نودّع الـ 2023، منتمنّى تكون الـ 2024 سنة الانتقال من الحروب للاستقرار والسلام، ومن اليأس للرجاء، ومن الركود للازدهار”.

معوض أضاف: “ولو قدّ ما عملوا فينا وبوطننا لبنان، ما رح يخطفوا منا الإرادة والأمل بمستقبل أحلى. من عيلتي الصغيرة لكل واحد ووحدة منكن، إن شاء الله تكون سنة 2024 سنة خير وازدهار وسلام، وسنة استعادة لبنان يللي بيشبهنا”!

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