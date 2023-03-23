معوّض: تجاوزات القاضية محاولة جديدة لانتهاك الدستور

اعتبر النائب ميشال معوّض عبر “تويتر”، أنّ “تجاوزات القاضية غادة عون وممارساتها الابتزازية، وآخرها الادعاء على النائب زياد الحواط لأنه أبدى رأيه في مسألة هي في صلب مهامه، ليس إلا محاولة جديدة لانتهاك الدستور وكل القوانين بغطاء قضائي”.

وأضاف معوّض في تغريدته: “مع الزميل النائب زياد الحواط بوجه القاضية عالقضاء ومحاولات القمع والترهيب”.

تجاوزات القاضية #غادة_عون وممارساتها الابتزازية، وآخرها الادعاء على النائب @ziad_hawat لأنه أبدى رأيه في مسألة هي في صلب مهامه، ليس الّا محاولة جديدة لانتهاك الدستور وكل القوانين بغطاء قضائي.

مع الزميل النائب #زياد_حواط بوجه #القاضية_عالقضاء ومحاولات القمع والترهيب. pic.twitter.com/de2tg8Q86D — Michel Moawad (@michelmoawad) March 23, 2023

وكان النائب الحواط قد مثل صباح اليوم أمام قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور، الذي حدّد جلسة في ٢٠ نيسان المقبل لإصدار القرار حول دعوى القدح والذم والتهديد المقدمة من القاضية غادة عون ضد الحواط، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.