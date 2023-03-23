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معوّض: تجاوزات القاضية محاولة جديدة لانتهاك الدستور

منذ 8 دقائق
ميشال معوض

ميشال معوض

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اعتبر النائب ميشال معوّض عبر “تويتر”، أنّ “تجاوزات القاضية غادة عون وممارساتها الابتزازية، وآخرها الادعاء على النائب زياد الحواط لأنه أبدى رأيه في مسألة هي في صلب مهامه، ليس إلا محاولة جديدة لانتهاك الدستور وكل القوانين بغطاء قضائي”.

وأضاف معوّض في تغريدته: “مع الزميل النائب زياد الحواط بوجه القاضية عالقضاء ومحاولات القمع والترهيب”.

وكان النائب الحواط قد مثل صباح اليوم أمام قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور، الذي حدّد جلسة في ٢٠ نيسان المقبل لإصدار القرار حول دعوى القدح والذم والتهديد المقدمة من القاضية غادة عون ضد الحواط، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.

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