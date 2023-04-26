معوّض نعى سامي خيّاط: المسرح الفكاهي خسر عرّابه

غرد رئيس “حركة الاستقلال” النائب ميشال معوض، عبر حسابه على “تويتر”: مع رحيل المبدع سامي خياط يخسر المسرح الفكاهي عرّابه، هو الذي زرع الفرح في قلوب اللبنانيين في أصعب الظروف. كلّ العزاء لعائلته ومحبّيه.

مع رحيل المبدع #سامي_خياط يخسر المسرح الفكاهي عرّابه، هو الذي زرع الفرح في قلوب اللبنانيين في أصعب الظروف.

كلّ العزاء لعائلته ومحبّيه🙏 pic.twitter.com/vLiLImxyNC — Michel Moawad (@michelmoawad) April 26, 2023

ويشار إلى أتّ المخرج والكاتب والممثل المسرحي سامي خياط، توفي اليوم الأربعاء، وهو أحد رواد المسرح الفكاهي في لبنان.

واستهل خياط مشواره الفني بمسرحية قدمها في عام 1960، بعنوان (موليير هوغو وسوفوكول). وصنفت مسرحياته ضمن المسرح الغنائي الهجائي الساخر.

منح في 2020 وسام الفنون والآداب الفرنسي برتبة ضابط، تقديرًا لأعماله المسرحية باللغتين الفرنسية والفرنكو-لبنانية طوال 60 عامًا، لم يتوقف فيها حتى في خضم الحرب اللبنانية.