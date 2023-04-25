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معوّض: نفتقد لقامات من "طينة" فؤاد شهاب في هذه الظروف الكارثية

منذ ساعة واحدة
النائب ميشال معوض

النائب ميشال معوض

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غرد النائب ميشال معوض عبر حسابه على “تويتر” قائلًا: “في الذكرى الخمسين على رحيله، نستذكر فؤاد شهاب رئيساً سيادياً إصلاحياً حامياً للدستور – أو “الكتاب” كما كان يسميه – وبانياً للمؤسسات ولدولة القانون والمواطنة والعدالة، ومؤمناً بالانماء المتوازن العابر للمناطق والطوائف”.

وأضاف: “كم نفتقد لقامات من طينته في هذه الظروف الكارثية التي نمرّ بها من خطف للسيادة الى انحلال المؤسسات وغياب العدالة والمحاسبة، وكم أفتخر انني ابن هذا المشروع الذي أسسه الرئيس شهاب وحمل شعلته الرئيس رينه معوض حتى الشهادة”.

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