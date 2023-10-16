معوّض: هدر دماء المدنيين يجب أن يوحّد اللبنانيين

زار رئيس “حركة الاستقلال” النائب ميشال معوض بلدة إيعال في قضاء زغرتا، بدعوة من الأهالي ومغتربي البلدة في استراليا، والتقى فاعلياتها الدينية والبلدية والاختيارية، في حضور رئيس البلدية حاتم ديب وشخصيات.

في بداية اللقاء، كانت كلمة ترحيبية لإمام البلدة الشيخ الدكتور حبيب عبد الغني باسم أهالي ايعال في الوطن والاغتراب، مذكرا “بالثوابت الوطنية والمسار التاريخي الذي حفظ صيغة التنوع والعيش الواحد الذي طالما ميز العلاقة مع نواب زغرتا وقياداتها، خصوصاً مع بيت الرئيس الشهيد رينه معوض، ما جعله يرخي بظلاله على المنطقة انسجاما وتفاهما”. وقال: “إنها لأمانة كبرى تتناقلها الأجيال وصولا الى العلاقة مع النائب الحبيب ميشال معوض الذي بنهجه وثوابته شكل ضمانة لاستمرار هذه الصيغة الفريدة بل جعلها نموذجاً وطنيا في العلاقة بين المكونات”.

بدوره، عبّر معوض عن “اعتزازه بهذه العلاقة التاريخية المميزة مع أهلنا في إيعال وضرورة متابعتها وصيانتها”، واعداً بـ”المزيد من اللقاءات وتنسيق الجهود ان كان على المستوى السياسي لاستعادة مشروع الدولة وحكم الدستور الضامنين للصيغة اللبنانية، أو على المستوى التنموي الاجتماعي لتمكين الأهالي من الصمود في هذه الظروف العصيبة”، واضعاً “خريطة طريق لشراكة مع البلدية والمراجع المختلفة والاغتراب لتنمية هذه البلدة العزيزة”.

وتطرق معوض الى “الحرب الدموية القائمة في غزة”، فقال: “ما يحصل من دمار وهدر لدماء المدنيين يجب أن يوحد اللبنانيين على أسس حماية لبنان ورفض تحويله الى ساحة صراع اقليمية على حساب ما تبقى من اقتصادنا وبنانا التحتية وأمن وحياة اللبنانيين من جهة، ومن جهة أخرى دعم الشعب الفلسطيني وحقه في اقامة دولته المستقلة على أرضه والضغط لوقف اراقة الدماء في غزة”.

ثم كانت جولة في قلعة مصطفى بربر آغا الأثرية، وبحث سبل اعادة تأهيلها تدريجياً “لوضع هذا المعلم الهام على خريطة المنطقة السياحية ما يساهم في تحريك عجلة التنمية المستدامة في البلدة، ووعد معوض في هذا الاطار بإعداد فريق من الخبراء لإجراء الدراسات والخطط اللازمة لتحقيق هذا الهدف”.