معوّض: يتمنى كثر أن يُحرَق اسمي وأمدّ يدي إلى بقية المعارضة

بعد انتهاء الجلسة الأولى لانتخاب رئيس الجمهورية، وحصوله على ستة وثلاثين صوتًا، قال النائب “ميشال معوّض:” لم يكن هناك أيّ توقّع بأن تُنتج الجلسة الأولى رئيساً للجمهورية وهناك 36 نائباً صوّتوا لي بالإضافة إلى 4 نواب تغيّبوا”،معتبرًا أنه يمثّل خيار السيادة والدولة والإصلاح والمصالحة والوفاق بين اللبنانيين من دون استقواء.

ورأى أنه “لا يمكن أن يُبنى التوافق على السلاح أو فرض إيديولوجيات، ولا يمكن أن يُبنى إلا تحت سقف الدولة اللبنانية”، قائلًا: “خياري هو إعادة ربط لبنان بالشرعية العربية والدولية”.

وفي حديث لوسائل الإعلام بعد الجلسة، أشار الى أنّ “اقتصادنا لا يقوم إلا عندما نكون جزءاً من هذا العالم، وخياري هو العودة إلى الدستور واتفاق الطائف ودولة المؤسسات واللامركزية الموسعة واستقلالية القضاء ومحاربة الفساد”. وقال: “يتمنى كثر أن يُحرَق إسمي، لكن الجميع جدّي وهناك أكثرية وازنة من المعارضة أعتطني ثقتها، وأمدّ يدي إلى بقية المعارضة ومنهم من انتخب لبنان ونواب التغيير ولو كنّا لا نتفق على كلّ المقاربات”.