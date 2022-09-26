مع إعادة فتح المصارف... كم سجل دولار السوق السوداء؟

شهد سعر صرف الدولار الأميركيّ مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء تراجعاً مع استئناف المصارف مزاولة أعمالها بعد إضراب لمّدة أسبوع.

وبلغ سعر الدولار في سوق الصرّافين اليوم الإثنين 37300 ليرة مبيع و37200 ليرة شراء.

وفي هذا الإطار رأى الخبير الاقتصادي باتريك مارديني في حديث صحفي أن “لا سقف لارتفاع الدولار ولا قعر لانهيار الليرة، طالما أننا مستمرون بالنهج ذاته الذي كنا ننتهجه قبل الأزمة ومنذ ثلاث سنوات لم نقم بأي اصلاحات، لذلك الدولار سيبقى يرتفع”.

وقال مارديني: “الدولار سيرتفع ولكن هذا لا يعني أنه سيقفز قفزة واحدة، اذا لم نقم بالإصلاحات وبقينا على نفس النهج فالدولار سيرتفع بشكل كبير، ومن الان حتى شهر فإن الإتجاه التصاعدي سيستمر”.

وأوضح، “الدولار يرتفع لأن هناك عجز بالموازنة العامة، النفقات أكبر من الإيرادات، وهذه النفقات الزايدة تمولها عن طريق زيادة الكتلة النقدية أي من خلال المصرف المركزي الذي يقوم بمنح الحكومة الأموال لتتمكن من الاستمرار بالصرف، وهذه الليرات التي يقدمها المصرف للحكومة تتحول إلى طلب على الدولار وبالتالي إرتفاع بسعر الصرف”.

وأضاف: “طالما هناك أزمة مصرفية والناس لا يمكنها الحصول على دولاراتهم من المصارف، طالما هناك تغيير للسحوبات، وبالتالي لدينا زيادة بحجم الكتلة النقدية بالليرة ولذلك الدولار سيستمر بالإرتفاع”.

وتابع مارديني: “الموازنة العامة سيكون فيها زيادة بالعجز، وهذا يعني زيادة للحاجة بالتمويل، وزيادة لضخ النقد بالأسواق، اليوم يحكى عن تصحيح في الرواتب والأجور، اذا حصل ذلك يعني ستزيد النفقات العامة، وفي ظل عدم وجود الأموال فالحكومة ستمول نفسها من خلال انهيار سعر صرف الليرة”.