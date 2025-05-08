مع إقفال باب الترشيحات.. كم بلغ عدد المرشّحين في قضاء صور؟

أقفلت صناديق الترشيحات للانتخابات البلدية والاختيارية ليوم الخميس في دائرة قضاء صور ليصبح العدد الإجمالي للمرشحين منذ فتح باب استقبال الطلبات حتى الآن الى 449 مرشحاً للمجالس البلدية و249 مرشحا اختياريا و5 مرشحين لعضو اختياري في قضاء صور.

وفي آخر مستجدات الانتخابات، أقفل باب الترشح عن المقاعد البلدية والإختيارية في البقاع الغربي، وتم تسجيل 773 ترشيحاً عن المقاعد البلدية البالغ عددها 402 ، كما سجّل ترشيح 191 عن مركز مختار الذي بلغ 83 مركزاً إختيارياً. وتجدر الإشارة إلى أن 27 بلدة من أصل 31 ستشهد الإستحقاق الإنتخابي بعدما كانت كل من بلدات السلطان يعقوب والخيارة وبعلول وزلّايا قد فاز أعضاؤها بالتزكية.

بدوره، أكد قائمقام البقاع الغربي وسام نسبيه أن “عملية الترشيحات سارت بسلاسة ومن دون أية إشكالات تذكر، لا سيما مع اعتماد منظومة الترشيحات الحديثة التي استحدثتها وزارة الداخلية”.

كما وتم اقفال باب قبول طلبات الترشح، في محافظة البقاع، بإشراف المحافظ القاضي كمال أبو جودة، حيث بلغ عدد المرشحين في قضاء زحلة ٩٧٧ مرشحًا للانتخابات البلدية و٣٤١ للانتخابات الاختيارية، وأعضاء هيئة اختيارية ٦٦ عضوا والتي ستجري يوم الاحد في 18 أيار الحالي.

وسجّلت مدينة زحلة وحدها ٧٢ مرشحًا يتنافسون على 21 مقعدًا بلديًا، فيما ترشح العدد المطلوب قانونا في بلديتي دير الغزال وشهابية الفاعور مما يسمح لهم الفوز بالتزكية لاحقاً.

مع الاشارة الى أن محافظة البقاع اعتمدت وللمرة الاولى نظام المكننة للمندوبين وبتوجيهات مباشرة من المحافظ أبو جودة.

من زاوية آخرى أقفل باب الترشح أيضاً، في سرايا الهرمل، حيث بلغ عدد المرشحين إلى المقاعد البلدية 225 في 8 بلديات يتنافسون على 114 مقعدا بلديا.

اما عدد المرشحين للانتخابات الاختيارية، فبلغ 151 مرشحا يتنافسون على 63 مقعدا، في مختلف بلدات واحياء قضاء الهرمل، في حين بلغ عدد المخاتير الفائزين بالتزكية 16 مختارا و14 عضوا في المجالس الاختيارية.