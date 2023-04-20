مع احتدام الاشتباكات.. ما هو وضع اللبنانيّين العالقين في السودان؟

أكد عبد طيارة، وهو أحد المواطنين اللبنانيّين العالقين في السودان من جراء الاشتباكات العنيفة التي تسهدها البلاد، أنّ أفراد الجالية اللبنانيّة هناك تواصلوا مع السفارة، وأن الجهتين على تواصل دائم.

وأوضح في حديث عبر الـLBCI أنّ عدد اللبنانيين في السودان يتراوح بين 200 و250، مشيرًا إلى أنّه تمّ تسجيلهم مع الجالية الفرنسية، ومن الممكن أن يتمّ إجلاؤهم من الخرطوم سويًا.

كما لفت طيارة إلى أنّ الضرب وصل إلى محيط الفندق الذي يحوي لبنانيّين.

يذكر أن قتالًا عنيفًا يدور بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ الأسبوع الماضي، وذلك بعد أيام من دفع “الدعم السريع” بنحو 100 آلية نحو قاعدة مروي في الولاية الشمالية، فضلًا عن بعض الآليات بمراكزها في الخرطوم، ما استفز الجيش الذي أكد أنّ تلك التحشيدات غير قانونيّة، وتمت من دون تنسيق معه.