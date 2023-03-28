مع احتمال تشكّل الصقيع.. تنبيه وإرشادات إلى المزارعين

أفادت مصلحة الأبحاث الزراعية في بيان “أن لبنان يتعرض أيام الأربعاء والخميس والجمعة إلى رياح باردة مع تساقط ثلوج مساء الأربعاء، قد يصل إلى 900 متر (ممزوجة بالماء)، واحتمال لتشكل الصقيع في سهل البقاع وسهل القاع وعلى ارتفاع 900 متر فجر يوم الخميس وفي فجر يوم الجمعة”.
لذا تتوجه الأبحاث من المزارعين بالإرشادات التالية:
يتوجب وضع مصادر التدفئة من الجهة الشمالية والغربية للحقول والبساتين كون الرياح تكون متقلبة من شمالية إلى شمالية غربية .
وأضاف البيان: “إلحاقًا بالتنبيه حول احتمال تشكل الصقيع فجر الخميس 30/3 وفجر الجمعة 31/3، يمتد الاحتمال إلى فجر السبت 1/4، يطلب إتباع الإرشادات التي أرسلت سابقًا. وبعد هذين اليومين تنتفي الحاجة إلى التدفئة”.