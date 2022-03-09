مع ارتفاع أسعار المحروقات.. الدولار يحلّق مجدداً

سجل دولار السوق السوداء صباح اليوم الخميس ارتفاعاً ملحوظاً إذ تراوح ما بين الـ23 ألف ليرة لبنانية للشراء و22900 ليرة لبنانية للبيع.

وشهدت سوق المحروقات أمس الثلاثاء زيادة كبيرة في الأسعار، على خلفية ارتفاعات كبيرة عالمية في سعر النفط متأثرة بالارتفاع العالمي لبرميل النفط نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.

وزاد سعر صفيحة البنزين “95 أوكتان” 28000 ليرة لبنانية، والـ”98 أوكتان” 28000 ليرة. ومدد مصرف لبنان المركزي قرار السماح للبنوك بشراء الدولارات دون سقف عبر منصة صيرفة التابعة له حتى نهاية آذار الحالي.

وكان البنك المركزي رفع السقف الشهر الماضي في خطوة قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إنها تهدف إلى كبح التقلبات في سوق الصرف.