مع استمرار التوترات.. "اليونيفيل" تُحذّر من خروج التصعيد عن نطاق السيطرة

أوضح الناطق الرسمي باسم” اليونيفيل” أندريا تيننتي أنّه “عند حوالي الساعة 5:20 من مساء هذا اليوم، وقع تبادل كثيف لإطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في محيط بلدات علما الشعب وعيتا الشعب والضهيرة والعديسة وحولا”.

وأضاف في بيان: “علمنا ببالغ الحزن أنّه خلال تبادل إطلاق النار المذكور قُتل مصور صحافي لبناني، كما وردت أنباء عن إصابة صحافيين آخرين”.

وتابع الناطق الرسمي باسم “اليونيفيل”: “مع استمرار تصاعد التوترات بشكل خطير، يدعو رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء أرولدو لاثارو إلى وقف إطلاق النار بشكل عاجل. إنّ احتمال خروج هذا التصعيد عن نطاق السيطرة واضح، ويجب وقفه”.

ولفت تيننتي الى ان “اليونيفيل تعاونت بنشاط مع السلطات على جانبي الخط الأزرق لتهدئة الوضع”.