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مع اقتراب الصيف.. الأبحاث الزراعية تُحذّر من تزايد حالات التسمّم!

منذ 23 دقيقة
مستشفى- تعبيرية

مستشفى- تعبيرية

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أشارت مؤسسة الابحاث العلمية الزراعية “Lari”، إلى أنّه “مع بداية فصل الربيع واقتراب فصل الصيف، وارتفاع درجات الحرارة وانقطاع الكهرباء، ومع كثرة حالات التسمّم، يجب الانتباه من شراء ​لحوم فاسدة​، ومن طريقة نقل اللحوم على أنواعها في السيارة”، مشددة على “ضرورة طهي اللحوم بشكل جيد”.

وطلبت “التشدد في الرقابة على الملاحم والمطاعم والشركات التي تبيع اللحوم التي قد تقوم بتغيير التواريخ وتجميد اللحوم المبردة، علمًا أن هناك طرق عدة للفساد في المواد الغذائية”.

وأضافت: “مع ارتفاع درجات الحرارة، يزداد عدد الجراثيم في اللحوم كلها وفي المياه الملوثة وفي أي مأكولات ملوثة”، معتبرة أنّه “يتوجب القيام بحملة وطنية لتلافي حالات التسمم، علمًا أن المجارير و​النفايات​ تزداد الجراثيم فيها حاليًا مع ارتفاع درجات الحرارة”.

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