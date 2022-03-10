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مع اقتراب العاصفة.. تعميم لمحافظ البقاع

منذ 6 ساعات
العاصفة تضرب لبنان

العاصفة تضرب لبنان

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اصدر محافظ البقاع القاضي كمال ابو جوده تعميما حمل الرقم 4/258 لقيادة منطقة البقاع الاقليمية، في قوى الامن الداخلي، قائمقاميتي البقاع الغربي وراشيا، الصليب الاحمر، اتحادات بلديات وبلديات قضاء زحلة، المصلحة الاقليمية للاشغال العامة في البقاع، المكتب الاقليمي للدفاع المدني في البقاع، ودائرة الشؤون الاجتماعية في البقاع، وذلك “لإتخاذ الاجراءات الاحتياطية والوقائية كافة للحؤول دون حصول اي حادث او ضرر، نظرا لاحتمال تعرض لبنان لمنخفض جوي، بدءا من مساء الخميس الواقع فيه 10 الحالي، والذي يستمر لغاية يوم الاحد 13 منه، والمترافق مع رياح قوية وامطار غزيرة وتساقط للثلوج على المرتفعات الجبلية بدءا من ارتفاع 1000 متر وربما اقل، حيث من المتوقع أن تترافق الثلوج مع موجة صقيع وتشكل للجليد، وفقا لمعطيات الارصاد الجوية الخاصة بالمديرية العامة للطيران المدني”.

ودعا أبو جودة إلى “البقاء على جهوزية تامة لمواجهة اي مستجد او طارىء، والتنسيق مع غرفة العمليات في قيادة سرية زحلة الاقليمية، واتخاذ الاجراءات الاحتياطية،والوقائية كافة، وخصوصا في القرى والبلدات المحاذية لمجرى نهر الليطاني، للحؤول دون حصول اي حادث او ضرر”.

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