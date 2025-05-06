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مع اقتراب موعد الانتخابات في الشمال.. من فاز بالتزكية في المنية – الضنية؟

منذ 8 دقائق
آخر تحديث: 6 - مايو - 2025 8:41 مساءً
الانتخابات البلدية والاختيارية

الانتخابات البلدية والاختيارية

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أعلن في قضاء المنية ـ الضنية عن فوز 13 بلدية بالتزكية من أصل 36 بلدية في القضاء. وهذه البلديات هي: حرف السياد، الحازمية، بحويتا إفقا وبشناتا، دير نبوح، مراح السراج، الروضة، قرصيتا، بقاعصفرين، عيمار، بيت الفقس، زغرتغرين، كهف الملول وبرج اليهودية.

كما فاز مخاتير 10 بلدات بالتزكية، هي: الحازمية، المطل، بيت الفقس، عيمار، قرصيتا، تربل، مزرعة القرين، بحويتا، حرف السياد وزغرتغرين.

كما اعلن عن فوز الهيئات الانتخابية الاختيارية بالتزكية في اربع بلدات هي: السفيرة، دير نبوح، كفربنين وتربل.

في السياق نفسه، كانت قد انتهت عند منتصف ليل أمس مهلة سحب طلبات الترشح للانتخابات البلدية والاختيارية المقررة يوم الأحد المقبل في قضاء زغرتا – الزاوية، وأسفرت النتائج الأولية عن فوز عدد من المجالس والمخاتير بالتزكية.

فقد فازت بالتزكية المجالس البلدية في بلدات: إيعال، حارة الفوار، راسكيفا، عرجس، كفرحاتا، وكفرفو، بعد عدم بقاء أي منافسين في وجه اللوائح أو الأفراد المتقدمين.

أما في ما يخص الانتخابات الاختيارية، فقد فاز بالتزكية مخاتير بلدات: كفرشخنا، مزرعة حوقا، حيلان، بوسيط، أصنون، إجبع، كفرحورا، كفرحاتا، كفرصغاب، كفرفو، مجدليا، كفرزينا، كرمسده، عرجس، عربة قزحيا، راسكيفا، حميص، بيت عوكر، بسلوقيط، إيعال، أسلوت، حرف أرده، ومزيارة.

وتتواصل الاستعدادات لإجراء الانتخابات في باقي البلدات التي ستشهد منافسة انتخابية يوم الأحد المقبل، وسط جهوزية تامة من قبل الجهات المعنية لتنظيم العملية الانتخابية.

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