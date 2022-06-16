مع انتهاء المهلة القانونية.. اليكم ابرز الطعون الانتخابية أمام المجلس الدستوري

تنتهي اليوم المهلة القانونية لتقديم الطعون أمام المجلس الدستوري التي وصل عددها إلى 13 طعنا وهم على التوالي:

في 31 ايار 2022

بول حنا الحامض ضد النائب الياس الخوري (قوات) الفائز عن المقعد الماروني في طرابلس.

في 8 حزيران 2022

محمد حمود ضد النائب بلال الحشيمي الفائز عن المقعد السني في زحلة.

في 13 حزيران 2022

جوزيفين زغيب ضد النائب فريد الخازن الفائز عن المقعد الماروني في كسروان.

في 14 حزيران 2022

حيدر زهر الدين عيسى ضد النائب احمد رستم الفائز عن الموقع العلوي في عكار.

في 14 حزيران 2022

ايلي خليل شربشي ضد النائب سينتيا زرازير الفائزة عن مقعد الاقليات في بيروت الأولى.

في 14 حزيران 2022

النائب السابق فيصل كرامي ضد كل من النواب رامي فنج، ايهاب مطر، فراس السلوم .

في 15 حزيران 2022

امل ابو زيد (ماروني) ضد النائب الفائز عن مقعد جزين سعيد سليمان الاسمر.

في 15 حزيران 2022

مروان خير الدين الى جانب لائحة الأمل والوفاء ضد النائب فراس حمدان الفائز عن المقعد الدرزي في حاصبيا

في 15 حزيران 2022

إبراهيم عازار ضد النائبين الفائزين عن مقعد حزين الماروني شربل مارون وسعيد الاسمر.

في 15 حزيران 2022

زينة منذر ضد النائب فيصل الصايغ الفائز عن المقعد الدرزي في بيروت الثانية. النائب وضاح الصادق الفائز عن المقعد السني في بيروت الثانية.

في 16 حزيران 2022

جاد غصن ضد النائب رازي الحاج الفائز عن المقعد الماروني في المتن والنائب اغوب بقرادونيان الفائز عن المقعد الارمني في المتن.

في 16 حزيران 2022

حيدر ناصر المرشح عن المقعد العلوي في طرابلس ضد ايهاب مطر الفائز بالمقعد السني في طرابلس، وفراس السلوم الفائز بالمقعد العلوي في طرابلس.

سيمون صفير ضد نعمة أفرام وفريد هيكل الخازن في كسروان جبيل عن المقعد الماروني.