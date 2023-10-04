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مع انحسار "إلياس".. ماذا سيحمل طقس الأيام المقبلة؟

منذ ساعة واحدة
طقس لبنان

طقس لبنان

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يسيطر طقس خريفي مستقر نسبيًا على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع عودة درجات الحرارة للارتفاع خلال الأيام المقبلة.

فقد توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، أن يكون الطقس اليوم وفي الأيام المقبلة على الشكل الآتي:

الأربعاء: غائم جزئيًا بسحب متوسطة مع ارتفاع في درجات الحرارة، تنشط الرياح أحيانًا ويتكون الضباب المحلي على المرتفعات، تسود حال من عدم الاستقرار في الداخل وجنوب البلاد مع احتمال أمطار خفيفة .

الخميس: غائم جزئيًا بسحب متوسطة إلى قليل الغيوم مع ارتفاع في درجات الحرارة ، حيث تتخطى معدلاتها الموسمية على الساحل، ويتوقع هطول أمطار خفيفة بشكل متفرق في المناطق الداخلية .

الجمعة: غائم إلى غائم جزئيًا من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، بينما ترتفع في الداخل ويتكون الضباب على المرتفعات .

السبت: غائم إلى غائم جزئيًا مع انخفاض في درجات الحرارة، حيث تعود إلى معدلاتها الموسمية، ويتكون الضباب على المرتفعات.

– الحرارة على الساحل من 22 إلى 30 درجة، فوق الجبال من 17 إلى 25 درجة، في الداخل من 14 إلى 27 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية غربية نهارًا إلى شمالية شرقية وناشطة ليلًا، سرعتها بين 15 و40 كلم/س.

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