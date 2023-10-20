مع تصاعد التوتّر جنوبًا.. "الميدل إيست" تُجلي طائراتها وتحدّ من الرحلات!

من المرتقب أن تخلي شركة “طيران الشرق الأوسط” مساء غد الأحد، 10 طائرات إلى قبرص لتضعهم بأمان، بعدما أخلت 5 طائرات إلى تركيا، وذلك لأنّ شركات التأمين لم تعد تغطّي الأضرار في هذا الظّرف، وفق ما أفادت معلومات mtv، على اعتبار أن لبنان في حالة حرب.

وبدءًا من الأحد، سيُخفّف جدول الطيران وسيتمّ إلغاء من عدد من الرحلات، وستبقى 7 طائرات فقط لـ “طيران الشرق الأوسط” في بيروت، وهكذا يبقى النّقل مؤمّنًا ولكن بوتيرة أقلّ من اليوم.

كذلك، ستعمد باقي الشركات إلى اتّباع الإجراءات نفسها بشكلٍ تدريجي، وستُقلّل رحلاتها إلى بيروت.

يتزامن هذا الإجراء مع تصاعد التوتر على الحدود الجنوبية اللبنانية مع فلسطين المحتلة، حيث يتبادل جيش الاحتلال و”حزب الله” القصف بشكل متكرر ومتقطع يوميًا، وسط تحذيرات متتالية من قبل السفارات الغربية والعربية، لرعاياها وحثّهم على مغادرة لبنان فورًا.