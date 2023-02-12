الأحد 21 رجب 1444 ﻫ - 12 فبراير 2023 |
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مفاجآت ملف رئاسة الجمهورية.. وهاب يكشف المستور!

منذ 7 دقائق
رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب

رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب

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قال رئيس حزب “التوحيد العربي” وئام وهاب إنه “ما من جهة سياسية تريد تولّي قائد الجيش العماد جوزف عون لرئاسة الجمهورية خصوصاً الذين يطرحونه، لأنه خارج التركيبة السياسية”.

وأضاف وهاب في حديثٍ عبر قناة الـ”MTV”: “عون في طليعة أسماء المرحلة الثانية لكننا لم ننتقل إليها بعد ولا فيتو عليه من حزب الله، لكن يجب أن يتفاهم قائد الجيش مع رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يُمسك باللعبة”.

كما وصف مبادرة رئيس الحزب “التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط الرئاسية بـ”تسلاية في الوقت الضائع”، وقال: “اذا اتفق التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية على اسم غير رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، عندها سيتم إحراج الجميع، وبالتالي سيضطر حزب الله وبري أن يمضيا به”.

وتابع: “حزب الله قادرٌ على إيصال رئيس بأكثرية مسلمة لكنّه يرفض هذا الأمر ويطلب التوافق، مع هذا، ثمة خطة للقول لفرنجية “عملنا ما علينا وسننتقل إلى الخطة “ب”، والحزب سيصبر حتى اعلان فرنجية انسحابه واذا أصر على ترشحه حتى النهاية فهذا يعني أن الأزمة مستمرة ولا أعلم كيف قدّر بري أصوات فرنجية بـ67 فحاولت عدها ألف مرة ولم أصل الى هذا الرقم ولا أحد يملك الـ65 صوتاً”.

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