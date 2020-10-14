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مفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل اليوم “غير مباشرة”

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آخر تحديث: 14 - أكتوبر - 2020 9:20 صباحًا
ترسيم الحدود

ترسيم الحدود

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تبدأ عند الساعة العاشرة والنصف الجولة الأولى من المفاوضات من أجل ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل برعاية الأمم المتحدة في الناقورة والطرف الأميركي سيكون حاضراً.

ويعقد الاجتماع في مقر الأمم المتحدة في الناقورة وتحديداً في القاعة التابعة للكتيبة الإيطاليّة ومن حيث الشكل سيكون الوفد اللبناني موجوداً مقابل الوفد الإسرائيلي.

وكشفت معلومات صحفية أن الوفد اللبناني لا يريد صورة تذكارية رغم تأكيد الطرف الأميركي ضرورتها ويعاونه في ذلك الوفد الإسرائيلي وقد تؤخذ الصورة جلوساً على الطاولة وليس وقوفاً ولكنّ هذا الأمر لم يُحسم حتّى الآن.

وأكدت المعلومات أن الحديث سيكون غير مباشر بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي وتقنياً بالدرجة الأولى.

واعتبرت المعلومات ألا مهل معيّنة بالنسبة إلى الوصول لاتفاق وهناك قرار أميركي بتسريع وتيرة الاجتماعات بقدر ما يمكن للوصول إلى اتفاق.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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