مفتي الجمهورية يصادق على انتخابات المجلس الشرعي

صادق مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان على نتائج انتخابات المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى التي جرت في بيروت والمناطق اللبنانية كافة.

وقد فاز في الانتخابات عن محافظة بيروت: محمد مكاوي، وسيم المغربل، زياد الصاحب، عبد الحميد التقي، مازن شربجي، طلال بيضون، ، عبد الله شاهين، فؤاد زراد.

عن محافظة الشمال: فايز مصطفى سيف، بلال بركة، احمد عبد الأمين، مظهر الحموي، أسامة طراد، منذر حمزة، وائل زمرلي.

عن محافظة عكار: كفاح الكسار.

عن محافظة جبل لبنان: رئيف عبد الله، حمزة شرف الدين.

عن محافظة البقاع: محمد العجمي، يونس عبد الرزاق

عن قضاء صيدا بالتزكية: عبد الحليم الزين، موفق الرواس، فايز بعاصيري.

عن قضائي حاصبيا ومرجعيون بالتزكية: نزيه حمد.

وجاء ذلك بعد انتهاء عملية فرز الأصوات في انتخابات أعضاء المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى التي جرت في بيروت والمناطق اللبنانية كافة، بناء على قرار مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان.

الاقتراع: وجرت انتخابات المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في بيروت والمناطق اللبنانية كافة بناء على قرار مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان.

ففي بيروت بدأ الاقتراع بعد التثبت من اكتمال النصاب القانوني للحضور من قبل مندوب مفتي الجمهورية اللبنانية القاضي اياد بردان بمعاونة المدير العام للأوقاف الإسلامية الدكتور الشيخ محمد أنيس الأروادي، وبوشر بعملية الانتخاب وفق أصول انتخاب أعضاء المجلس الشرعي عن مدينة بيروت، والبالغ عددهم ثمانية أعضاء.

وفي طرابلس انتهت عملية الاقتراع لانتخاب 7 أعضاء في المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى التي تجري في دار الإفتاء بطرابلس، حيث اقترع 125 من اصل 134 ناخبا.

بيروت: حضر الانتخابات التي جرت في دار الفتوى الهيئة الناخبة المؤلفة من مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، الرئيسان تمام سلام وحسان دياب، وزير الصحة الدكتور فراس الأبيض، وزير الاقتصاد أمين سلام، والنواب فؤاد مخزومي، نبيل بدر، عماد الحوت، عدنان طرابلس، وضاح صادق، إبراهيم منيمنة، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، أعضاء المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، أمين الفتوى، مدرسو الفتوى، وشيوخ القراء والقضاة الشرعيون العاملون، أعضاء المجلس الإداري للأوقاف الإسلامية، المدير العام للأوقاف، الأمين العام للمجلس الشرعي، الأئمة المنفردون والمتعاقدون والمكلفون، القضاة المسلمون السنيون العدليون، الإداريون العاملون، موظفو الفئات الأولى في الإدارات العامة، رئيس وأعضاء المجلس البلدي من المسلمين السنة.