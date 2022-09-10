السبت 14 صفر 1444 ﻫ - 10 سبتمبر 2022 |
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مفتي بعلبك الهرمل: الأعين تشخص على دور مفتي الجمهورية للنهوض بالوطن

منذ 8 دقائق
مفتي بعلبك الهرمل الشيخ خالد الصلح

مفتي بعلبك الهرمل الشيخ خالد الصلح

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قدم مفتي بعلبك الهرمل الشيخ خالد الصلح والنائب الدكتور ينال الصلح واجب العزاء في بلدة عرسال على رأس وفد للنائب ملحم الحجيري بوفاة والده، بحضور إمام بلدة عرسال الشيخ محمد خير الحجيري.

واكد المفتي الصلح في كلمة أن “عرسال لم تغب عنا ولم نغب عنها وعندما ندخل بلدة عرسال ندخلها من بابها، ونزورها في الأفراح والأتراح” .

وتابع: “كلنا أمل بدور النائب ملحم للعمل مع فاعليات البلدة لما فيه مصلحة أهلنا والمنطقة متمنين عليه أن تتكاتف جهوده مع أخيه النائب الدكتور ينال لمصلحة محافظة بعلبك الهرمل، مع التأكيد بأن دار الفتوى هي دار الجميع ومفتوحة أمام الجميع”.

وأضاف: “لا بد من التنويه أن هناك مقامين في لبنان، رئيس الجمهورية اللبنانية ومفتي الجمهورية اللبنانية، و الأعين تشخص اليوم على دور مفتي الجمهورية الطبيعي للنهوض بالوطن في ظل ما يعانيه اللبنانيون، فدور دار الفتوى الجامع يظهر جلياً في الازمات والمحن”.

كما قدم المفتي والنائب الصلح واجب العزاء بالشاب المغدور محمد علي رايد.

وأكد النائب الصلح لأهل الفقيد” أننا لن نألو جهداً بمتابعة القضية والمتابعة مع الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات الجريمة، والسعي لأن يأخذ المجرم عقابه”.

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