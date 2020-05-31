مفتي بعلبك الهرمل: لضرورة رفع الصرخة عاليا بما يتعلق بأزمة بعلبك

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شدد مفتي بعلبك الهرمل الشيخ خالد الصلح على “ضرورة رفع الصرخة عاليا بما يتعلق بأزمة بعلبك وأمنها المهدور”.

وقال، “لقد دعونا مرارا وتكرارا القوى الأمنية والعسكرية لكي تتصدى للفلتان الأمني الذي تشهده مدينتنا بعلبك، ولا سيما بعد ما شهدناه في الأسابيع الأخيرة، وهذا السلاح المتفلت يضرب أمن أهلنا في المدينة ويجور على رزقهم ويرعب سكينتهم”.

وتمنى في تصريح على محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر “بصفته رئيس مجلس الأمن الفرعي”، أن “يولي الوضع الأمني أهمية قصوى، فالأحداث تتكرر في بعلبك، والأجهزة الأمنية تعرف الفاعلين والأهالي يعرفونهم أيضا”.

واعتبر أن “المشكلة لم تعد بين مطلقي النار في ما بينهم، إنما هي بين أهالي بعلبك وأرزاقهم ومحلاتهم وبيوتهم وبين مطلقي النار، لأن المتضررين هم مواطنون لبنانيون بعلبكيون وعلى الدولة اللبنانية وأجهزتها المحاسبة”.