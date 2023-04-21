مفتي بعلبك دعا لانتخاب رئيس: متى سنخرج من هذا النفق؟

دعا مفتي بعلبك الهرمل الشيخ بكر الرفاعي إلى “انتخاب رئيس للجمهورية، متوازن في محيطه العربي والإسلامي، ونحن بحاجة إلى حكومة إنقاذ للخروج من أزمات البلد الاقتصادية والاجتماعية والنقدية والمالية، ولإعادة الودائع إلى أصحابها”.

وسأل خلال خطبة العيد التي ألقاها في “المسجد الأموي الكبير” في بعلبك بعد الصلاة التي أمها المفتي السابق الشيخ خالد الصلح: “متى سنخرج من هذا النفق؟، نحن في أمسّ الحاجة إلى التعاون والحوار والابتعاد عن خطاب الكراهية، وبحاجة إلى جسور تصل بيننا، ولسنا بحاجة إلى سدود تباعد وتعزل اللبنانيين عن بعضهم البعض”.